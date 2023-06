Nuove adesioni alla Lega nel cosentino, Loizzo: “proiettati verso le europee”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Due assessori e due consiglieri comunali. Sono le nuove adesioni registrate alla Lega in provincia di Cosenza e ufficializzate stamani in una conferenza stampa dall’on Simona Loizzo, deputato del Carroccio. Presente anche il coordinatore regionale del partito, Giacomo Saccomanno. Ad aderire al partito, Nicola Lanzillotta, assessore a Pietrafitta e Ida Guido, assessore a Marano Marchesato. Poi, i consiglieri comunali di Bisignano, Andrea Alfieri e Francesca Pirillo.

“Si tratta di tre importanti comuni della provincia di Cosenza – ha detto Loizzo – che oggi hanno una chiara rappresentanza della Lega. Pensiamo che queste adesioni premino la nostra coerenza e il nostro impegno quotidiano“. “Saremo ogni quindici giorni qui per rafforzare la squadra – ha detto Saccomanno – non solo per rafforzare il nostro partito ma anche e soprattutto per fare chiarezza su tanti equivoci. Ad esempio sull’autonomia differenziata, argomento che deve essere ben chiarito”.

“La Calabria è agli ultimi posti in tutte le classifiche – ha aggiunto Saccomanno – e nei decenni ha saputo solo disperdere tante occasioni di crescita, non spendendo risorse preziose. L’autonomia differenziata può essere, quindi, un’opportunità di crescita e non un motivo di paura. Faremo seminari in Calabria per spiegare cos’è l’autonomia – ha concluso Saccomanno – al di là delle chiacchiere che dice la sinistra. Verrà Calderoli venerdì prossimo a Vibo proprio per spiegare meglio le ragioni dell’autonomia”.

“Ogni due settimane – ha aggiunto Loizzo – presenteremo cinque amministratori che aderiscono alla Lega. Vogliamo occuparci dei piccoli borghi ma anche delle infrastrutture strategiche – ha proseguito Loizzo – sapendo che la provincia di Cosenza rappresenta il 43% di tutta la regione e per questo merita una considerazione diversa ad ogni livello”.

“Siamo proiettati alle elezioni europee – ha detto ancora Loizzo – che dovranno sancire un successo per il nostro partito. Voglio ricordare che alle elezioni politiche – ha concluso Loizzo – abbiamo preso in Calabria un punto in meno rispetto a Milano passando da uno a tre parlamentari e oggi con i nostri nuovi consiglieri e assessori comunali possiamo esprimere meglio e bene la nostra azione”.