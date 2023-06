No Ponte, Germanà: “se si fossero tenuti per mano non sarebbero arrivati a metà ponte”

StrettoWeb

“1550. Mezzo ponte in fila indiana non l’avrebbero occupato. 1550, un corteo lungo quanto un ristorante, contateli voi, quando scrivono 5000 o 3000. Basta zoomare la foto. 40 sigle, tra cui la CGIL e il PD e i 5 stelle. Se si fossero tenuti per mano non sarebbero arrivati a metà ponte. Al netto dei cittadini venuti da fuori Messina non hanno eletto un consigliere, hanno dovuto chiamare 40 associazioni“. Lo scrive sui social Nino Germanà, senatore siciliano della Lega, a commento della manifestazione No Ponte che si è svolta ieri a Messina. “Mi avete insultato dal palco. Io dico solo la verità. E non ho mai insultato gli avversari con sdegno e scurrilità. Ponte e libertà!“, prosegue il senatore.

E poi ancora: “Chissà che emozione per i nostalgici rivedere in piazza la falce e il martello, insieme al PD e al movimento 5 stelle

NO PONTE

NO TAV

NO TAP

NO MOSE

NO MUOS

NO ILVA

SI tutta la vita, il SI è sviluppo, il SI è crescita, il SI è positività.

Buona domenica Ponte e Libertà“, scrive Germanà postando a corredo le foto visibili nella gallery scorrevole in alto.