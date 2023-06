Nesci (Fdi-Ecr): “la Bce riveda la sua politica economica. Vuole la recessione?”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“L’invito alla prudenza non è stato preso in minima considerazione da Christine Lagarde, presidente della Bce”, lo dichiara l’Eurodeputato Fdi-Ecr Denis Nesci. “La strada dei rialzi dei tassi di interesse, quasi ad oltranza, penalizza la crescita, e non può essere intrapresa come argine alla spinta inflazionistica”, ribadisce l’esponente di Fratelli d’Italia. “Una scelta, quella della Bce, che inciderà inevitabilmente sul costo del denaro sempre a discapito di famiglie, consumatori ed imprese. Questo trend iniziato mesi fa e che non sembra che la Presidente Lagarde voglia arrestare, rischia di portare ad uno stato di recessione. Questi annunci con dilatato anticipo e con evidenti effetti sui mercati – conclude Nesci – segnano dei duri contraccolpi sul tessuto economico e sociale del nostro Paese. La Bce riveda la sua politica economica!”.