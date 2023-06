“Move Me”, la nuova campagna di abbonamento di ATM Messina che rivoluziona il trasporto pubblico locale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’impegno di ATM Messina verso la mobilità cittadina si estende anche al “Volleyball World Beach Pro Tour 2023”; nella giornata di ieri, in occasione dell’inaugurazione dei campi da gioco in Piazza Duomo, sono state consegnate le tessere delle nuova campagna di abbonamento MoveMe, che permetteranno agli atleti e ai componenti delle delegazioni di poter liberamente accedere ai mezzi pubblici della città.

“Move Me” è la nuova campagna di abbonamento promossa da Comune e ATM Messina che rivoluziona il sistema di trasporto pubblico locale, grazie ad uno sconto del 90% per l’uso dei mezzi pubblici e parcheggi di interscambio della città dello stretto. Con “Move Me” gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento annuale al costo straordinario di soli € 20,00 per usufruire di bus e tram.

Inoltre, è previsto un ulteriore incentivo per l’acquisto a prezzo ridotto di un abbonamento annuale per la sosta dei veicoli presso i parcheggi di Interscambio della città di Messina, al costo calmierato di appena € 100,00. Un passo avanti importante verso l’abbattimento delle emissioni inquinanti in città e l’alleggerimento del traffico cittadino.