Morto il fratello di Gessica Lattuca, scomparsa da 5 anni. Era indagato per omicidio

E’ morto forse per un’overdose di droga, la scorsa notte, Vincenzo Lattuca, 43 anni, fratello di Gessica, la giovane di 28 anni, di Favara (Agrigento), madre di quattro figli scomparsa il 12 agosto del 2018. Di lei non si è trovata più traccia. Nelle scorse settimane Vincenzo Lattuca era stato iscritto dal procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella e dal sostituto procuratore Paola Vetro nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti.

Gli investigatori, infatti, dopo che aver scartato la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna Filippo Russotto, sospettano che Gessica sia stata uccisa dopo una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna. Il cadavere sarebbe stato poi fatto sparire. Sia l’omicidio che la distruzione del corpo sarebbero stati realizzati in concorso con persone ancora ignote.

La notte scorsa, Vincenzo Lattuca è stato portato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Agrigento in condizioni disperate. E’ morto all’alba. La Procura, come apprende l’Adnkronos ha disposto l’autopsia sul cadavere dell’uomo. Il Procuratore Vella ha aperto un fascicolo per spaccio di droga e morte con conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti.