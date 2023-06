Morto Berlusconi, reazioni da tutto il mondo: festa nazionale ‘senza allegria’ in Russia

StrettoWeb

Europa, Russia, Stati Uniti, Oriente. La notizia della morte di Silvio Berlusconi apre i giornali online di tutto il mondo. Alcuni, come il francese Le Figaro, la britannica Bbc, l’americana Abc, il giapponese, Yomiuri Shinbun e Al Arabyia battono la notizia di cronaca mentre altri come lo spagnolo ‘El Pais’ o il tedesco ‘Der Spiegel’ mettono in luce come Berlusconi abbia segnato la Storia d’Italia del XXI secolo, sia dal punto di vista politico che da quello imprenditoriale e sportivo.

Grande risalto alla notizia, in particolare, su tutte le agenzie russe, dalla Tass a Ria Novosti e anche su quelle ucraine come Unian. Oggi, tra l’altro, in Russia è festa nazionale. E’ il “Giorno della Russia” e Vladimir Putin fatto in mattinata il suo ingresso nella Sala di San Giorgio al Cremlino in una diretta trasmessa dalla tv di stato. Il volto di Putin non tradisce emozioni come al solito mentre la notizia della morte di Silvio Berlusconi di grande clamore anche in Russia spazza via, dalla cima dei siti, qualsiasi segnale di allegria.

Media cinesi: fu il premier più longevo dal dopoguerra

Silvio Berlusconi viene ricordato come il presidente del Consiglio più longevo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nei primi articoli apparsi sui media cinesi dopo la diffusione della notizia della sua morte, all’ospedale San Raffaele di Milano.

I media statali hanno ricordato brevemente la malattia diagnosticatagli nelle scorse settimane, la leucemia mielomonocitica cronica, e le complicazioni derivanti da un’infezione polmonare, e hanno ripercorso brevemente la figura dell’ex presidente del Consiglio, scomparso oggi all’età di 86 anni. “E’ stato premier tre volte e il piu’ longevo premier italiano dopo la fine della seconda guerra mondiale”, si legge in un breve articolo del tabloid Global Times, e “il partito Forza Italia da lui fondato trent’anni fa e’ membro dell’attuale coalizione di governo“.

L’addio in decine di lingue

L’addio a Silvio Berlusconi, in decine di lingue, è in apertura sulle pagine online dei principali media del mondo, cominciando dall’Europa, dalla Gran Bretagna alla RUSSIA passando per la Germania, con il ricordo del ruolo politico e anche i processi e gli scandali extra-parlamentari. “Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano che è sopravvissuto a scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto all’età di 86 anni” riferisce l’emittente londinese Bbc. Che dopo dettagli essenziali sul decesso all’ospedale San Raffaele di Milano continua definendolo “esuberante magnate dei media miliardario“, entrato in carica per la prima volta da presidente del Consiglio nel 1994 e alla guida di quattro governi fino al 2011.

Il ricordo è in apertura a caratteri cubitali anche a Mosca. “E‘ morto Silvio Berlusconi” titola l’agenzia di stampa Novosti. “La notizia è in aggiornamento” si legge in sovrimpressione, alludendo a una diretta con più contenuti, di interesse nazionale anche alla luce del rapporto di amicizia tra il fondatore di Forza Italia e il presidente russo Vladimir Putin. A ricordare Berlusconi è anche la stampa tedesca. Secondo l’edizione online del settimanale Der Spiegel, l’ex capo di governo “ha plasmato la politica italiana per decenni, ha creato un impero economico e ha causato scandali in serie“.