Morte Berlusconi, il ricordo di mister Inzaghi: “insieme abbiamo scritto pagine speciali”

Non poteva mancare, tra i numerosissimi messaggi di cordoglio a Silvio Berlusconi, a qualche ora dalla sua morte, anche quello di Filippo Inzaghi. L’allenatore della Reggina è stato prima, e soprattutto, calciatore e poi tecnico dell’ultimo grande Milan guidato dall’ex leader di Forza Italia. Con lui, l’ex attaccante ha vinto uno Scudetto, due Champions League, una Coppa Intercontinentale e non solo. Sempre da protagonista.

“Dopo oltre un decennio al suo fianco – ha scritto Inzaghi sui social – sono certo che tra tutte le foto che La ritraggono avrebbe scelto proprio questa (Inzaghi posta una foto di Berlusconi con tutti i trofei, ndr). Porterò per sempre nel cuore la sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria: i segreti del suo successo! Insieme a Lei abbiamo scritto tante pagine speciali del calcio Italiano e Lei per me rimarrà sempre e solo l’unico, grande Presidente. Con affetto, Pippo”.