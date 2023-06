“La morte di Berlusconi è una gioia”. Cruciani asfalta il reggino Baccellieri: “sei un idiota”

StrettoWeb

Nel corso del noto programma radiofonico La zanzara condotto da Giuseppe Cruciani è accaduto un fatto che lascia basiti. O meglio: a noi non insegna nullo di nuovo, ma purtroppo la figura da provincialotti che ne esce fuori per Reggio non è delle migliori. Gianni Baccellieri, noto conduttore radiofonico reggino, nel giorno della morte di Berlusconi, ha parlato di doppia festa, di una gioia. Ha paragonato una giornata di morte e dolore al 25 aprile. “Una liberazione per l’Italia“, ha detto.

Cruciani ha così deciso di telefonargli in diretta nel corso del suo programma radiofonico, ‘La zanzara’, chiedendogli la ragione di queste dichiarazioni a dir poco vergognose e ignobili. Per tutta risposta Baccellieri ha detto la cosa peggiore, o migliore, che potesse dire: “perché ha fatto un potere mediatico incredibile che nessuno ha mai avuto, nemmeno Mussolini è riuscito ad avere un potere così“. E’ il potere mediatico, dunque, che viene contestato a Berlusconi. Non la sua politica, non le sue azioni, ma il semplice fatto di essere stato uno dei migliori imprenditori e comunicatori italiani di sempre.

A quel punto, però, Cruciani non ci sta ed esclama: “Mussolini era un dittatore, non diciamo cazzate!“. E anche qui Baccellieri, che risponde quasi gridando frasi sconnesse, dice: “tra l’Inter che perde e Berlusconi sono state due giornate straordinarie“. “Secondo me sei un idiota“, gli dice dunque Cruciani. Di seguito AUDIO e VIDEO della diretta.

La telefonata tra Cruciani e Baccellieri

Cruciani e le dichiarazioni di Baccellieri su Berlusconi