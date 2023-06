Paura sulle montagne russe: c’è un blackout, visitatori sospesi a testa in giù. Il VIDEO è virale

StrettoWeb

La notizia, così come il video, hanno fatto il giro del mondo. Anche perché l’episodio, per fortuna, non è così comune. Ma, sempre per fortuna, non è accaduto nulla di grave rispetto a quelle che sarebbero potute essere le conseguenze. Il riferimento è al blackout di mezz’ora in un parco divertimenti in Cina, mentre era in corso un giro sulle montagne russe. Il mezzo su rotaie, per questo, si è fermato improvvisamente sulla pista, a testa in giù. I visitatori, così, sono rimasti sospesi nel vuoto per 30 minuti.

Il fatto si è verificato al Nandaihe International Amusement Center di Qinhuangdao, nella provincia cinese di Hebei. L’improvviso guasto elettrico è stato risolto tutto sommato in tempi rapidi dai tecnici del parco, che hanno poi rimesso a terra gli 11 malcapitati turisti il cui giro in giostra sarebbe dovuto durare solo qualche minuto.