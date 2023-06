Il ministro Valditara in Calabria: “Ponte sullo Stretto straordinaria opportunità di crescita per questa terra”

StrettoWeb

“A Reggio Calabria si farà il ponte sullo Stretto. C’è bisogno di maestranze ma soprattutto c’è la necessità di gestire il dopo. Il ponte può essere una straordinaria opportunità di crescita del territorio ma noi, perché si radichino quelle realtà imprenditoriali, perché si radichi e si potenzi uno sviluppo per il dopo, abbiamo bisogno di una scuola capace di formare, quindi anche qua dovremo modellare l’offerta formativa in modo da garantire che questa straordinaria opportunità di crescita possa fare esplodere in positivo il territorio“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, citando Reggio quale esempio di come “Agenda per il sud” voglia impostare la scuola del futuro.

“A Cosenza, poi – ha detto ancora il ministro – c’è una straordinaria università. Allora bisogna costruire un percorso della formazione scolastica, dell’istruzione tecnica e della formazione professionale che in, collegamento con il mondo delle università e con le potenzialità che quel mondo offre al territorio, organizzi, strutturi offra tecnici, supporti con competenze di alto livello per il radicamento di imprese e per lo sviluppo di quell’area”.