Milia: “congratulazioni ad Antonio Cosentino il più giovane assessore d’Italia targato Forza Italia Calabria”

“Ci tengo a fare i miei più vivi e sinceri complimenti ad Antonio Cosentino, neo-assessore del Comune di Latina, ma originario di Taurianova, che a soli 20 anni risulta essere il più giovane assessore di tutte le Città Capoluogo d’Italia”. E’ quanto scrive in una nota l’Avv. Federico Milia, consigliere Comunale di Reggio Calabria e Coordinatore Regionale Calabria Forza Italia Giovani.

“Un orgoglio per tutta Forza Italia e per tutto il movimento giovanile, altra conferma del fatto che i nostri giovani concittadini, spesso costretti ad abbandonare la nostra terra, riescono a farsi valere ed apprezzare per le loro capacità professionali e relazionali”, conclude Milia.