Milazzo: sorpreso a sversare rifiuti nell’alveo del Torrente Mela, 55enne denunciato

Nella mattinata del 27 giugno 2023, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per attività di gestione illecita di rifiuti. Durante un servizio di pattuglia, i militari dell’Arma hanno sorpreso un uomo che da un autocarro stava scaricando rifiuti, pericolosi e non, consistenti in vecchi elettrodomestici, parti di mobili, materiale ferroso, tubi di plastica ed altro ancora, sversandoli nell’alveo del torrente Mela. Intervenuti nell’immediatezza, i Carabinieri hanno bloccato il responsabile e sottoposto a sequestro penale l’autocarro con il carico dei rifiuti.

Il 55enne sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato ambientale di attività di gestione illecita di rifiuti. Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.

