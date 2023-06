Milazzo, sopralluogo alla piscina dei tecnici comunali: “ecco quando apre”

StrettoWeb

Entro il prossimo 1 ottobre tutti i lavori da eseguire all’interno della piscina dovranno essere completati. Caso contrario sarà avviato il procedimento finalizzato alla revoca del contratto la cui scadenza ordinaria è fissata, dopo la proroga per il Covid, al 20 settembre 2025.

E’ quanto emerso a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali all’impianto di via Valverde alla presenza dei gestori.

Nel corso delle verifiche si è preso atto che gli avversi eventi atmosferici del mese scorso hanno causato il distacco di una ampia parte della copertura del tetto e che in tal senso si procederà alla sistemazione. In merito ai lavori di competenza dei gestori all’interno della struttura, è stato assicurato che si procederà nella tempistica indicata per poter riaprire la piscina dopo il lungo periodo di inattività.

