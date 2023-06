Milazzo: riattivato dopo 25 anni il “Percorso Salute” nella riviera di Ponente

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Recuperato dopo ben 25 anni il “Percorso Salute” sulla riviera di Ponente a Milazzo. Realizzato nel 1997 era stati praticamente abbandonato e mai manutenzionato sino a diventare praticamente inutilizzabile. Con una spesa di circa 40 mila euro l’Amministrazione comunale ha deciso di ripristinare uno spazio che gli sportivi attendevano da tempo, installando 15 attrezzi calisthenics, disciplina che insegna ad utilizzare il peso corpo-reo come resistenza per allenare e migliorare il fisico. Le attrezzature, in legno e alluminio sostituiscono quelle in legno e aggiungono pezzi rispetto al percorso del 97. Permetteranno di allenare tutto il corpo con percorso studiato nella sequenza degli attrezzi (addominali, trazioni, flessioni, corsa, equilibrio e piegamenti).

Alla cerimonia di consegna alla comunità del nuovo Percorso salute sono intervenuti il sindaco Midili, l’assessore ai lavori pubblici Romagnolo, il dirigente Marino e l’architetto Lucrezia Muscianisi che ha curato la realizzazione dell’opera. Soddisfatto Midili.

“Ci sono voluti 25 anni e tanto lavoro. Oggi inauguriamo il nuovo “Percorso Salute” sulla riviera di Ponente. Un chilometro e 700 metri di attrezzi e tanto verde in più visto che sono state piantate una trentina di palme. Un intervento che ci era stato sollecitato dai cittadini in occasione della consultazione di “Democrazia Partecipata”. La proposta non ha vinto in quanto superata per preferenze dalla riqualificazione della “Piazzetta del Pescatore”, ma visto l’interesse, abbiamo voluto dare attuazione pure a questa progettualità. Un altro piccolo passo in attesa dell’intervento di riqualificazio-ne dell’intera riviera di Ponente col finanziamento da 14 milioni di euro che contiamo presto di poter avere con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027) at-traverso il ministero per il Sud. Un progetto che punta alla realizzazione di aree dedi-cate al verde, a giochi per i bambini e per l’attività sportiva e una lunga pista ciclabile che, senza interruzioni (per questo si prevede l’eliminazione di campo di calcio e vec-chio Palasport e spostamento del tiro a segno) dal Tono arrivi sino a Bastione. Nel frattempo procederemo anche alla sistemazione del costone, come anticipato qualche giorno addietro sempre grazie alle risorse della Regione che ha bandito in questo giorni l’appalto integrato”.