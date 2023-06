Milazzo: la minoranza chiede un Consiglio straordinario sulla Fondazione Lucifero

StrettoWeb

I consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Damiano Maisano, Giuseppe Crisafulli e Alessandro Oliva hanno comunicato di aver chiesto al presidente del consiglio comunale, Alessandro Oliva una seduta straordinaria e aperta “per far intervenire il Cda della Fondazione, la deputazione ed in particolare l’on. Galluzzo affinché possa spiegare cosa è successo di così grave alla Fondazione Lucifero per scomodare la commissione antimafia. Se la politica rappresentata da Galluzzo sa cose che altri non sanno, le denunci, facendo nomi e e cognomi, fatti e circostanze. Noi Consiglieri Comunali di opposizione non siamo mai entrati nel merito delle attività della Fondazione e dei rapporti con l’associazione “Il Giglio” ma preoccupa il fatto che sia stato affermato che l’ente oggi sia predissesto specie dopo le ultime richieste di pagamenti per un milione e mezzo di euro, dei quali 900 mila euro per spettanze rivendicate da una dipendente. Per questo – si legge nella nota – rinnoviamo l’invito alla Corte dei Conti affinché avvii una ispezione per il controllo contabile dell’ente. Per sapere ad esempio che fine hanno fatto e a che cosa sono serviti i 2 milioni di euro pagati dal Comune di Milazzo alla Fondazione nel 2010”.