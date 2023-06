Migranti alla deriva su un barchino sbarcati ad Augusta

StrettoWeb

Altri migranti. Questa volta sono 23 e sono stati fatti sbarcare ad Augusta, nel Siracusano. Alarm Phone aveva lanciato un sos sabato scorso mentre si trovavano in acque internazionali. “Il motore ha smesso di funzionare e cinque di loro stanno male“, aveva riferito l’ong chiedendo soccorsi immediati. Il barchino era stato nuovamente avvistato dall’alto da Sea Watch. Secondo quest’ultima le autorità di Malta hanno chiesto alle navi mercantili in zona di non intervenire.

“Le persone stanno annegando e l’Ue non solo non salva, ma lo impedisce attivamente“, aveva denunciato l’ong. “Siamo molto sollevati che siamo state salvati ma non accetteremo mai la mancata assistenza da parte delle autorità allertate, che hanno messo in pericolo vite umane“, dice Alarm Phone.