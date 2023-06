Messina: Zancle 757 porterà in città Jean Alesi, l’idolo della Formula 1

StrettoWeb

Jean Alesi, pilota Ferrari nei campionati dal 1989 al 2001, è sempre rimasto nel cuore dei suoi tifosi. Pur vivendo oggi a Ginevra, ha scelto il cantiere yacht ZANCLE 757 di Messina per la cura del suo Wally Tender “27”. Per il secondo anno consecutivo ha voluto affidare la cura meticolosa della sua imbarcazione dalle caratteristiche corsaiole (realizzata interamente in carbonio, supera i 45 nodi di velocità) al team del Cap. Finocchiaro.

Nella mattinata di domani, sabato 1 luglio, a partire dalle ore 09:00, il titolare del cantiere ZANCLE 757, il cap. Rocco Finocchiaro ed il suo team avranno il piacere di consegnare la barca pronta per la stagione a Mr. Alesi che è già arrivato appositamente a Messina insieme ad alcuni familiari ed amici.

La consegna avverrà presso le aree del cantiere, all’interno dell’Arsenale Militare AID di Messina.