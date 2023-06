Messina, tutto pronto per il Volleyball World Beach Pro Tour a piazza Duomo: le prime schiacciate sono del sindaco Basile

StrettoWeb

Messina si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate, il “Volleyball World Beach Pro Tour 2023”. In vista di questa prestigiosa competizione, ATM Messina ha annunciato che saranno consegnate tessere di abbonamento gratuite ai membri delle delegazioni delle squadre partecipanti. Grazie a queste tessere di abbonamento gratuite, i membri delle squadre avranno la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico durante il periodo della competizione, che si svolgerà dal 29 giugno al 2 luglio prossimi.

Il Sindaco Basile oggi ha scelto di dare il “via” all’evento entrando in campo a piedi nudi: “Come vedete, questa sabbia non è semplice sabbia. Abbiamo avviato questo percorso che, spero, sia di crescita per la città. Un evento che non è un percorso solo di musica, di spettacolo, ma di grande sport con atleti che arrivano da tutto il mondo”.

Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi ha – ancora una volta – ribadito la scelta del luogo: “Questo evento è una vetrina pazzesca per la nostra città e io, alle critiche, rispondo con i fatti. I fatti dicono che è un posto meraviglioso e speriamo sia una manifestazione meravigliosa”.

“Questa manifestazione ha l’obiettivo di mettere in risalto la città di Messina. Noi abbiamo voluto mettere in condizioni tutti gli atleti che saranno qui a Messina di farsi un giro in città coi nostri bus e coi nostri tram per visitare la città. Abbiamo ritenuto giusto di fargli un omaggio della nostra card che gli consenta di salire gratuitamente in tutto il periodo in cui saranno a Messina perché, secondo me, Messina è da vedere, da conoscere, e ci si può anche rendere conto che a Messina c’è un servizio pubblico efficiente, dinamico.” – ha dichiarato il presidente ATM Giuseppe Campagna.

La cerimonia di consegna ha visto la presenza del presidente Giuseppe Campagna, dei consiglieri di amministrazione e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, guidati dal sindaco Federico Basile.

Presidente ATM Giuseppe Campagna

Il presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze