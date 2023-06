Messina, tragedia sul viale Italia: uomo muore in circostanze misteriose

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tragedia questa sera a Messina lungo il Viale Italia: un uomo di mezza età ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto dal parapetto del Viale Italia, precipitando nella strada sottostante, in via Noviziato Casazza. Non è ancora evidente se si tratti di un gesto volontario o di un incidente.

La caduta da oltre 10 metri è risultata fatale per l’uomo di 50 anni, che è stato immediatamente soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Camaro, la polizia municipale e i servizi di emergenza del 118.

Attualmente, gli investigatori stanno valutando la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono disponibili informazioni sulla identità della vittima, in quanto non era in possesso di documenti. Le autorità stanno inoltre verificando la presenza di telecamere nella zona al fine di ottenere ulteriori dettagli sull’incidente.