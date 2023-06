Messina riporta lo Stretto al centro del mondo con i grandi eventi 12 anni dopo l’ultimo show sul Lungomare di Reggio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ stata una notte magica quella di Messina che ha ospitato il Tezenis Summer Festival di Radio 105 a piazza Duomo, gremita come non mai da oltre 25 mila persone in gran parte giovani e provenienti da tutta la Sicilia oltre che dalla vicina Calabria. Una notte di grande festa e spettacolo con la musica dal vivo dei migliori artisti del momento in diretta radiofonica e televisiva che ha regalato alla città peloritana uno straordinario spot turistico, mostrando le bellezze dello Stretto e l’incantevole Cattedrale cittadina.

Sul palco di piazza Duomo si sono esibiti 60 artisti che hanno incantato il pubblico per oltre 4 ore: tra loro Annalisa, Francesco Gabbani, Emma, Elodie, Francesca Michelin, Levante, Achille Lauro, Rocco Hunt, Ana Mena, Fabio Rovazzi, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, i Pinguini Tattici Nucleari, Mamacita, Irama, Mr. Rain, Rosa Chemical, Articolo 31, Dargen D’Amico, Blanco, Boombadash, Tommaso Paradiso, Tananai e i Gemelli Diversi. A condurre la serata Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, che hanno entusiasmato il pubblico con il loro stile travolgente.

L’evento di ieri sera ha promosso il Duomo di Messina, straordinaria perla artistica della Sicilia. Al suo interno si può ammirare il secondo organo a canne più grande di tutta l’Italia ma l’elemento più importante in assoluto è certamente il Campanile con l’orologio astronomico più grande del mondo. Un’opera straordinaria che ogni giorno alle 12:00 con i suoi rintocchi attira migliaia di turisti e visitatori. Il tesoro più affascinante del Duomo però è senza ombra di dubbio la sua Cripta sotterranea, costruita nel 1081 e unico elemento di tutta la struttura ad aver superato indenne terremoti, alluvioni e bombardamenti. E’ l’elemento più artistico in assoluto, un vero e proprio gioiello architettonico di inestimabile valore.

L’evento di ieri sera non è un caso isolato: si inserisce nel progetto dell’Amministrazione Basile di fare di Messina la “Città della Musica e degli Eventi” per rilanciare il turismo. In questo contesto, oltre al Tezenis Summer Festival di Radio 105 che ieri sera ha portato la città al centro del mondo con uno straordinario indotto economico per tutte le attività commerciali cittadine, ci sono anche 4 settimane di “Rds loves Messina“. Un’iniziativa che coinvolge un’altra radio, Rds appunto, che per due settimane a maggio e per altre due a settembre si trasferisce a piazza Cairoli, nel cuore della città peloritana, trasmettendo in diretta le proprie trasmissioni con i personaggi più famosi della musica, dello spettacolo e dell’attualità. Sempre l’accordo con Rds prevede poi il grande evento di 21 e 22 luglio a Capo Peloro dove si svolgerà l’Rds Summer Festival: due giorni di grande musica con i migliori artisti nazionali e internazionali.

Messina ha quindi seguito l’esempio della Reggio di Scopelliti, quel modello di città a vocazione turistica che l’allora Sindaco reggino aveva realizzato tra 2004 e 2011 nell’altra sponda dello Stretto con una partnership con Rtl 102.5 che per circa un mese, ogni estate, trasmetteva in diretta dall’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, cuore del Lungomare reggino. Anche in quel caso la grande musica, i grandi eventi e i personaggi dello spettacolo avevano determinato per Reggio un virtuoso percorso di crescita turistica e di indotto economico, con eccezionali ricadute occupazionali. Quello di Reggio fu il primo accordo di questo tipo: Rtl 102.5 ha poi continuato a Taormina, Gallipoli, in Sardegna, quest’anno anche a Roma, e dopo l’esempio di Reggio è stata una corsa in tutt’Italia ad assicurarsi le migliori radio per un’estate ricca di eventi per animare la stagione. Quest’anno Messina ha fatto meglio di tutti, riportando lo Stretto al centro del mondo in una città sempre più vitale e giovanile.