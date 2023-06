Messina senz’acqua: lo sfogo di un cittadino

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera per evidenziare i problemi che vivono quotidianamente i cittadini di Messina relativamente alla costante mancanza d’acqua in città. Di seguito, riportiamo la lettera ricevuta da parte del nostro lettore indignato:

Buonasera, sono bastate 4 giornate di caldo estivo (dai più invocato ormai da settimane..) che già in città comincia il problema della durata dell’acqua corrente nelle nostre case. Quello dell’equazione caldo uguale meno acqua è una formula ormai certa a Messina da anni! Comprensibile le annate meno piovose sull’isola, ma quest’anno dati alla mano per l’isola è stato uno degli anni più piovosi che si ricordi, però puntualmente estate in arrivo uguale meno acqua erogata. Alle promesse di questi decenni fatte dalle varie classi amministrative susseguitesi a livello comunale che regionale, ne abbiamo sentite tante così come quelle dei vertici dell’Amam…. bisognava avere pazienza e che presto avremmo avuto nelle case l’acqua H24!? Promesse appunto , che tali sono rimaste perché il miracolo si rimanda di anno in anno forse come dichiarato da Amam 2026?

Intanto che si fa ? Nulla tutto come prima , come ogni estate calda, torrida o fresca l’acqua ne arriva sempre meno…..con buona pace di noi utenti che se non fosse per le autoclavi ci potremmo consolare con l’acqua imbottigliata per lavarsi o cucinare…! Ora si parla di ponte sullo stretto di tutto quello che esso dovrebbe portare in termini di benefici per la città e la Sicilia sarà….pero’ di una delle vergogne ataviche di questa terra che nessuno vuole risolvere da secoli , non se ne parla ,tanto a chi interessa?? Abbiamo avuto mesi e mesi di lamenti medianici sulla siccità al centro nord …per pochi mesi di mancate piogge!!! Qui invece da sempre siamo peggio dei paesi sottosviluppati tutto tace! Andiamo avanti così nella speranza che come il resto delle cose in questa terra prima o poi cambino!!!! Nel frattempo godetevi l’estate…. saluti.