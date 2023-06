A Messina la Scuola di Eccellenza 2023 | INFO e PROGRAMMA

StrettoWeb

Si sono chiuse le iscrizioni alla 6ª edizione della Scuola di Eccellenza 2023, organizzata dall’Ateneo di Messina e dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti. A disposizione degli studenti in possesso dei requisiti i sei percorsi formativi da loro scelti mediante una votazione on-line.

Nella prima settimana (17-22 luglio 2023) avranno luogo i seguenti progetti:

1. La farmacologia traslazionale nella ricerca sul cancro dal laboratorio alla cura del paziente (prof.ssa A. Bitto)

2. La lingua come arma di persuasione di massa: la narrazione del reale attraverso l’esempio guerra in Ucraina (proff. T. Ostakhova, R. Salvatore, M. Scarpa)

3. Raccontare una storia. Tecniche dello storytelling tra arte, letteratura e scienze umane e sociali. (prof. F. P. Campione)

Nella seconda settimana (24-29 luglio 2023) si terranno questi progetti:

1. Approccio e gestione trasversale delle malattie pneumologiche in pediatria: dalla nascita all’età della transizione (proff. S. Manti, C. Romeo)

2. Giornalismo scientifico (prof. D. Magazù, dott.ssa M. T. Caccamo)

3. ICT e sistemi di trasporto innovativi: concept, organizzazione, responsabilità (proff. C. Ingratoci, M. Villari)

Per ciascun percorso verranno riconosciuti 5 CFU per le 30 ore di formazione, e altri 3 CFU per le altre attività. Al termine del percorso didattico è prevista una prova finale (per la quale saranno riconosciuti ulteriori 2 CFU) e il rilascio di un attestato di frequenza.

Il numero minimo per l’attivazione di ciascun percorso è di 10 partecipanti. Il numero massimo è di 13 partecipanti.

La Scuola ha carattere residenziale: i corsisti verranno ospitati a Villa Amalia, all’interno di Villa Pace, dove usufruiranno gratuitamente del servizio di pensione completa e dove si svolgerà la maggior parte delle attività pomeridiane e serali; l’attività didattica mattutina si svolgerà al Polo Universitario di Papardo, che verrà raggiunto dai corsisti tramite pullman a loro dedicati; sono allo studio altre attività di formazione esclusivamente a loro riservate.