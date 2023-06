Messina: primo anno di amministrazione di Basile, venerdì incontro a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il sindaco di Messina, Federico Basile, in vista del compimento del primo anno dell’elezione a primo cittadino della città di Messina, venerdì 16, alle ore 10, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, presenti gli Assessori; il Direttore generale; i presidenti e i componenti i CdA delle Partecipate, incontrerà la stampa per tracciare il bilancio relativo al primo anno di mandato, attraverso un focus sui punti salienti dell’attività amministrativa dall’insediamento del giugno 2022 ad oggi.

L’incontro, sarà anche occasione per ricordare, la serata di venerdì 16 con l’appuntamento Tezenis Summer Festival che animerà piazza Duomo con musica dal vivo e divertimento a ingresso gratuito; e presentare le novità e gli eventi di maggiore rilievo che andranno ad arricchire il già avviato programma di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per questa estate. Si tratta di nuovi appuntamenti per soddisfare ogni tipo di pubblico e motivo di interesse per i cittadini e per i turisti che, nella stagione estiva, vengono accolti a Messina.