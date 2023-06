Messina prima tra le università siciliane al ‘QS World University Ranking 2024’

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È stato pubblicato il QS World University Ranking 2024, una delle classifiche universitarie maggiormente consultate al mondo, da cui si evince che l’Università di Messina consolida la propria posizione classificandosi nella fascia 851-900 a livello mondiale e 30esima in Italia.

In questa edizione sono aumentate le istituzioni partecipanti, arrivate a 2963 contro le 2462 dello scorso anno (+501), mentre gli Atenei classificati risultano 1499 contro i 1422 dell’edizione passata.

UniMe si distingue in particolare per la qualità della sua ricerca (“Citations per Faculty”), con posizione 438 al mondo e prima tra le Università siciliane. E per l’internazionalizzazione della sua rete di ricerca internazionale attraverso il nuovo indicatore “International Research Network”, dove registra la 455esima posizione al mondo.

“Abbiamo dimostrato – ha commentato il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – la capacità di riuscire a raggiungere, con dedizione e impegno, ottimi risultati all’interno di classifiche e graduatorie internazionali e nazionali. Siamo la prima, tra le Università siciliane, per qualità della ricerca e questo è indice di un trend di crescita incominciato nel 2019 e che vuole continuare. UniMe, oggi, è un Ateneo aperto al cambiamento, che ha investito non solo nella ricerca, ma anche nei servizi e nel rinnovo dei Corsi di Laurea”.