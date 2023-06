A Messina un ponte di collegamento fra oriente e occidente: ritorna il seminario internazionale di Kempo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo la terribile pandemia un nuovo segnale di vita all’insegna della reciprocità e collaborazione nello sport e disciplina: un Seminario Internazionale di Kempo a Messina, nella sede dell’Accademia Seidō Kenpō Ryū con la ripresa delle attività dell’IKA.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune e la presenza di una rappresentanza comunale, è la riproposta di una manifestazione inaugurata nel 2015, dove si evidenzia il legame tra medicina orientale e il kempo, per creare un ponte di collegamento tra oriente e occidente. A completamento della pratica della disciplina il Seminario è un anello di congiunzione tra i vari argomenti trattati negli anni, all’insegna della collaborazione e dell’aiuto reciproco.

Il seminario è in programma sabato 24 giugno e domenica 25 giugno sul tema “Seido Ryu Kenpo and IKA For a better World”.

Il 25 giugno Antonio Romeo 6 ͦDan fondatore del Seidō Kenpō Ryū e della relativa Accademia Seidō Kenpō Ryū (ASKR) rappresentante internazionale per l’Italia, paese cofondatore, presso IKA (International Kempo Association) invita insieme a tutta l’Accademia e DOJO MESSINA all’esperienza Marziale, dalle ore 19:00 fino alle 20:00 presso il Capo Peloro Resort, denominata BUDŌ PER UN MONDO MIGLIORE.

Interverranno diverse discipline marziali con in comune il significato, il senso più profondo ed autentico del BUDŌ. Ciascuna delle discipline presenzierà in piena autonomia e avrà un tempo a disposizione stabilito dal Comitato Organizzativo (Dojo Messina).