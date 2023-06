Messina, piazza Duomo si trasforma in un’arena per il Beach Volley ProTour: una vetrina straordinaria per la città

StrettoWeb

È iniziata ieri a Piazza Duomo la fase di allestimento dei campi che ospiteranno la tappa siciliana del Beach Volley ProTour. Saranno creati quattro campi, due per le partite ufficiali e due per gli allenamenti. L’iniziativa ha suscitato interesse e commenti positivi dalla maggior parte dei cittadini locali, entusiasti di poter ospitare un evento di tale importanza nel loro comune.

Non mancano di certo le critiche a cui l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro risponde: ” io invito tutti a venire qui a vedere i lavori, a vedere questo meraviglioso e straordinario torneo internazionale di beach volley. Questo è un evento che esalterà la nostra città in quanto verrà trasmesso in diretta internazionale su tutti i canali di volley che ci sono sulle piattaforme digitali. I cittadini devono essere orgogliosi in quanto le uniche due città che sono state aggiunte sul calendario mondiale sono Messina ed Helsinki, quindi grande orgoglio e grande interesse dovrebbe suscitare nei miei concittadini“.

Giovanni Grasso, cittadino attivo nell’organizzazione di eventi nel messinese, si mostra entusiasta: “ Io sono a favore dell’evento: sono amico di Alfredo Finanze e conosco le sue capacità organizzative. Questo è un momento interessante per quanto riguarda il beach volley e queste iniziate le ritengo valide perché porteranno senz’altro tantissime persone”.

Salvo Puccio, Direttore Generale del Comune di Messina, sugli aspetti tecnici dichiara: “Il mio compito è anche quello di preservare il bene e quindi mi sono accertato che ci siano tutti i presidi di sicurezza riguardo due aspetti: il primo è chiaramente il fondo della piazza. Nel momento in cui pensiamo di portare della sabbia a Piazza Duomo si deve capire anche come, poi, rimuoverla. Nell’esaminare gli aspetti tecnici, abbiamo visto che è tutto fatto in sicurezza: la sabbia verrà, terminato l’evento, raccolta con i bobcat e, una volta rimossi i teli, non resterà alcun residuo. Per quanto riguarda, invece, la facciata del Duomo è distante dai campi e, inoltre, la fontana verrà coperta con dei teli”.

Messina città di mare

Molti cittadini si sono inoltre chiesti come mai l’evento non è stato realizzato direttamente sulla spiaggia. A tal proposito Salvo Puccio risponde che: “la zona di Capo Peloro è una location bellissima, ma quasi sempre ventosa. Questo è un aspetto molto importante per il beach volley. Inoltre, la sabbia per il beach volley, è una sabbia molto particolare: deve essere uniforme, omogenea. Serve una tipologia di sabbia che non può essere mischiata con quella naturale ed inoltre, i servizi non sono ottimali come il centro città.”

In duecento fra atleti, dirigenti tecnici e arbitri e 500 persone, compreso l’indotto, sbarcheranno a Messina a fine mese.

Messina, intervista all'assessore allo sport, Massimo Finocchiaro sul Beach Volley ProTour

Beach Volley ProTour a Messina, intervista a Giovanni Grasso