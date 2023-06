A Messina se non c’è niente si critica e se c’è qualcosa si critica ugualmente

StrettoWeb

Sono in corso i lavori per il Volleyball World Beach Pro Tour. Piazza Duomo, dopo il Tezenis Summer Festival, è pronta ad ospitare un altro evento di grande importanza ma anche questo, così come il precedente, non si è risparmiato dal ricevere innumerevoli critiche da parte di cittadini che dovrebbero invece solo mostrarsi entusiasti di una amministrazione che mira a mettere in primo piano la nostra città non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

“Le strade adiacenti sono già sterrate“, “rovinerà i monumenti“, “un oltraggio a tanta bellezza“, “non c’è limite alla decenza“, alcuni dei tanti feedback negativi. Peccato che questo è stato un evento già organizzato in numerose piazze italiane: Piazza Duomo a Milano ad esempio, credete che se ci fosse stato pericolo che la palla colpisse la cattedrale, l’avrebbe potuto ospitare? E non penso che la cattedrale di Milano sia meno importante di quella messinese.

Si potrebbe anche dire: “Ma Milano non è una città di mare!” e certo, rispondo. Ma il mondiale di beach volley a Roma l’anno scorso si è svolto al Foro Italico e non a Ostia. Il problema è solo uno: criticare.

E’ facile stare seduti comodi sul divano, con l’aria condizionata e, una volta cliccata la voce “commenta”, muovere velocemente i pollicini pur di dire la propria. Ma d’altronde si sa, anche l’attività giornalistica paga dei “tuttologi” e “leoni da tastiera”. Questo è un evento, come tanti nell’ultimo anno, frutto di una amministrazione comunale che sta investendo affinché il nostro territorio rifiorisca, affinché Messina riveda un turismo che negli ultimi anni, lasciando perdere la pandemia, è andato via via scomparendo.

Ma non solo; ogni evento realizzato in città comporta anche una mole di lavoro non indifferente, equivale quindi a qualche giorno lavoro anche per molti cittadini.

Impariamo ad apprezzare i lavori, gli sforzi, le idee. Impariamo ad evolverci.