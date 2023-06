Messina: l’Einsatzugruppenversorger BONN (A1413) della Marina tedesca al porto: grande folla di curiosi | FOTO

StrettoWeb

L’Einsatzgruppenversorger BONN (A1413) è la terza nave della flotta di rifornimento di classe Berlino della Marina tedesca ed è diventata un simbolo di sostegno e solidarietà internazionale.

Lunga oltre 170 metri e con una larghezza di 24 metri, la nave è stata appositamente progettata per essere una piattaforma logistica mobile in grado di fornire assistenza in caso di emergenze e di sostenere operazioni umanitarie in tutto il mondo.

La nave, attraccata ieri al porto di Messina, con la sua maestosità, ha suscitato notevole interesse fra i passanti che non si sono risparmiati di fotografarla.