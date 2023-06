StrettoWeb

Tristezza a Messina per la morte cerebrale della 23enne vittima di un gravissimo incidente stradale di 10 giorni fa a Camaro. La ragazza era apparsa subito in gravissime condizione tanto che era stata immediatamente trasportata al Policlinico. Oggi purtroppo l’epilogo: i medici hanno avviato le pratiche per la morte cerebrale.