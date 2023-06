Messina: incidente in autostrada: auto si ribalta, un ferito | FOTO

StrettoWeb

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti ieri, intorno alle ore 20.30, per un’auto ribaltatasi sull’autostrada A20 direzione Palermo, tra lo svincolo di Messina centro e quello di Boccetta: ferito il conducente. La squadra del comando centrale sul posto con un’ autopompa e un pick-up con modulo attrezzato, è intervenuta estraendo la persona coinvolta per poi affidarla al personale sanitario per le prime cure.

Presente anche la polizia stradale. Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nella propria sede intorno alle ore 22,30.