Un incidente si è verifica sull’A20 Messina – Palermo, all’interno della galleria Petraro, tra Brolo e Patti. Un’auto si è ribaltata dopo aver impattato un mezzo di un’impresa che sta eseguendo dei lavori sul posto. Un uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto le forze dell’ordine per regolare il traffico.