Messina, elezioni unime – UNIxME al Senato Accademico

Con 582 voti a favore, l’associazione UNIxME con la candidata Furlan Chiara rappresenterà gli studenti dell’Università degli studi di Messina all’interno del Senato Accademico. Entusiasti e felici il Presidente dell’ Associazione UNIxME, Andrea Faraone, e l’ex senatore accademico, Emanuele Faraone, per il traguardo raggiunto.

Emanuele Faraone dichiara, “È stata una vittoria di gruppo, il merito va a tutti i ragazzi di UNIxME che hanno sostenuto Chiara Furlan al senato accademico, senza di loro non ci saremmo riconfermati per la terza volta consecutiva al senato accademico, perciò un grazie speciale va a loro“. Conclude, poi, il presidente dell’associazione UNIxME, Andrea Faraone: “ abbiamo eletto più di 40 consiglieri che lavoreranno sotto la bandiera UNIxME nei vari consigli di dipartimento, auguro loro un grosso in bocca al lupo. Auguro anche un grosso in bocca al lupo alla neo senatrice chiara, una ragazza fantastica, audace, intelligente, carismatica che sarà sicuramente il fiore all’occhiello all’interno del senato accademico. La sua presenza in senato sarà per me e per tutta l’associazione UNIxME motivo di orgoglio.“