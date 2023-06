Messina, De Luca: “attacchi strumentali alla segretaria Carrubba”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“L’attacco di alcuni esponenti politici in seno al consiglio comunale di Messina nei confronti dell’operato della segreteria comunale Rossana Carrubba è gratuito e strumentale. Ai consiglieri di opposizione area PD che oggi contestano le scelte assunte nella sua funzione dalla segreteria Rossana Carrubba accusandola di mancanza di imparzialità per la vicinanza a Sud chiama Nord ricordo che sono “altri” i personaggi palesemente di parte che andrebbero contestati. Non mi pare di aver mai sentito una sola parola di sdegno per il ruolo di segretario comunale assunto dal segretario provinciale del PD Nino Bartolotta. Nino Bartolotta, uomo di partito che si è servito di Taormina per fare carriera con la complicità dell’allora sindaco e compagno di merende politiche Mario Bolognari e lo ha fatto a danno di Taormina che per meri fini personali è stata sacrificata. Taormina infatti è sede di segreteria generale che può essere occupata da segretari che hanno maturato titoli di servizio connessi agli anni di esperienza in comuni di sempre maggiori dimensioni“. E’ quanto dichiara il leader di Sud chiama Nord sindaco di Taormina Cateno De Luca.

“Bolognari allo scopo di nominare Bartolotta che non aveva i predetti titoli di servizio ha declassato la sede. Bartolotta è rimasto solo per il tempo utile a maturare il periodo di servizio, ovvero due anni e poi è andato via con la possibilità di avere oltretutto un avanzamento di carriera e conseguente scatto economico. Per la nomina del nuovo segretario la sede di segreteria è stata riportata alla classificazione originaria. Mettere oggi dunque sotto accusa la professionalità di Rossana Carrubba che si è spesa per salvare Messina insieme a me e alla mia squadra di governo è una vigliaccata politica. Esprimo la mia vicinanza alla segretaria Rossana Carrubba e ne difendo l’onestà intellettuale delle scelte che adotta e del suo operato al servizio della città di Messina”, conclude De Luca.