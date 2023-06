Messina: consegnato il certificato di accreditamento europeo per il CdL in Medicina veterinaria

StrettoWeb

A seguito della valutazione della Commissione EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) dello scorso marzo, nel corso della General Assembly dell’EAEVE tenutasi a Lipsia giorno 8 giugno, il prof. Florian Buchner, Presidente dell’ECOVE (European Committee of Veterinary Education) ha ufficialmente consegnato al prof. Francesco Abbate, Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, il Certificato di Accreditamento Europeo del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del nostro Ateneo.

“Il risultato di altissimo livello – ha sottolineato il Rettore, prof. Cuzzocrea – riconosce al corso di laurea il rispetto dei massimi standard europei di qualità della formazione e lo pone all’altezza di sedi di chiara fama e alto prestigio. Desidero, quindi , ringraziare il prof. Francesco Abbate, Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie e i docenti, il personale e gli studenti del Dipartimento che hanno lavorato incessantemente per centrare questo obiettivo che si può ritenere eccezionale”.

“Grazie all’incondizionato supporto del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e all’encomiabile lavoro dei colleghi, del personale tecnico e degli studenti del nostro Dipartimento – ha commentato il prof. Abbate – l’Università di Messina può fregiarsi del raggiungimento di un ulteriore grande traguardo di livello internazionale. Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto e continueremo a lavorare per mantenere alti gli standard di qualità della nostra struttura”.