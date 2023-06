“Messina Città della Musica e degli Eventi – Estate 2023”: entro il 30 giugno le istanze

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale, nell’ambito del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi – ESTATE 2023, ha espresso la volontà di promuovere iniziative da realizzarsi nella riqualificata Arena Capo Peloro “ex Sea Flight” e a villa Dante, nei prossimi mesi estivi di luglio, agosto e settembre, con l’obiettivo di valorizzare le attività culturali e turistiche del territorio messinese, attraverso il coinvolgimento degli organismi locali dei settori per offrire alla cittadinanza e ai turisti presenti in città momenti di intrattenimento musicali, di cinema, teatro, danza, arte, sport e enogastronomici.

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione – Informazioni – l’avviso per i soggetti interessati all’organizzazione di eventi. Gli operatori (associazioni, fondazioni, comitati, enti, società) che intendono aderire alla manifestazione d’interesse dovranno inviare la domanda di partecipazione all’Assessorato allo Sport, Spettacolo e Servizio Turistico, a pena di esclusione, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it entro e non oltre le ore 23,59 del 30 giugno 2023.

L’istanza dovrà contenere il mittente con il relativo indirizzo e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse con finalità esplorativa per la ricerca di soggetti interessati a organizzare eventi per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” finanziato a valere sul POC METRO Messina 2014-2020 e in esecuzione del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi – ESTATE 2023 Arena Capo Peloro “ex SEA FLIGHT” e Villa Dante”.