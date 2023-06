Messina, caro bollette: il consigliere Gioveni chiede agevolazioni per i residenti nell’area contaminata

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il consigliere comunale di Messina Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenendo nella seduta odierna della IV Commissione consiliare ha interrogato il Presidente di Amam Loredana Bonasera sul caro bollette e sui possibili ristori agli utenti residenti nell’area contaminata.

“Proprio in queste ore – spiega Gioveni – stanno giungendo nelle case dei Messinesi altre bollette esose, quasi al pari delle ultime che sono state oggetto di polemiche legate alle accise e alle prescrizioni non rispettate.”

“L’azienda aveva dato precise rassicurazioni – prosegue il consigliere – rispetto al fatto che l’aumento spropositato ci sarebbe stato solo in quell’occasione, ma evidentemente così non è stato. Inoltre proprio per venire incontro agli utenti in difficoltà, ho chiesto quanto tempo ancora occorrerà prima delle definizione delle procedure per l’erogazione del bonus idrico che era stato oggetto di una mia recente interrogazione. Ho chiesto alla presidente Buonasera di applicare nelle prossime bollette degli utenti residenti nell’area contaminata, degli sgravi come sorta di risarcimento per i disagi subìti e che ancora si stanno subendo.”