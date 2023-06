Messina, Basile traccia il bilancio dopo un anno da sindaco: “siamo un esempio virtuoso”

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, in occasione del compimento del primo anno dell’elezione a primo cittadino della città di Messina, oggi, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, presenti gli Assessori, il Direttore generale, i presidenti e i componenti i CdA delle Partecipate, ha tracciato il bilancio relativo al primo anno di mandato, attraverso un focus sui punti salienti dell’attività amministrativa dall’insediamento del giugno 2022 ad oggi.

“Sui concorsi – evidenza il primo cittadino– abbiamo avviato le procedure. L’obiettivo era 1.000 posti e ne abbiamo creati 900 nel giro di un anno. Il punto della dotazione organica è fondamentale come il piano di riequilibrio. Su questo punto siamo arrivati alle battute finali, il prossimo mese avremo l’audizione alla Corte dei Conti e sono convinto avremo risposte positive“. “Messina è un esempio virtuoso, partendo dai conti e dalla gestione amministrativa”, rimarca Basile. Il Sindaco, inoltre, ha posto l’accento, rivolgendosi al Segretario generale Rossana Carruba, sull’importanza del suo ruolo quale garante degli atti amministrativi “una buona politica senza una buona condotta amministrativa – ha evidenziato Basile – non riesce a dare ottimi risultati che abbiamo realizzato nel solco della continuità e della stabilità governativa per quanto progettato e finanziato grazie ai finanziamenti assegnati durante l’amministrazione De Luca e che oggi ci permettono di investire e raccogliere i frutti”. Nel ricordare la passata amministrazione, e nel ribadire i segnali di una valorizzazione della Città che sta rinascendo e che ha imparato a farsi conoscere oltre lo Stretto, Basile ha sottolineato “la presenza della Città a livello politico nazionale di coloro che hanno fatto parte di questa squadra salutando Dafne Musolino e Francesco Gallo, che hanno preso parte all’incontro”.

L’incontro è stata anche l’occasione per ricordare la serata di oggi, con l’appuntamento Tezenis Summer Festival che animerà piazza Duomo con musica dal vivo e divertimento a ingresso gratuito. Presenti Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli. “Si tratta di nuovi appuntamenti per soddisfare ogni tipo di pubblico e motivo di interesse per i cittadini e per i turisti che, nella stagione estiva, vengono accolti a Messina”, sottolinea Basile.