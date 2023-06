Messina, Barbara Arcadi canta per gli “Ultimi” di Terra di Gesù

StrettoWeb

Si è svolta ieri nell’Oasi Madonna del sorriso la nona edizione della ‘Festa sotto le stelle”, l’evento di solidarietà e beneficenza promosso dall’associazione “Terra di Gesù onlus”, nel corso del quale sono stati consegnati i premi “Medico di Carità 2023” e gli attestati di benemerenza e di stima per le tantissime persone e realtà sociali che nel corso dell’ultimo anno si sono mostrate solidali sostenendo le attività ed ai progetti di solidarietà dell’associazione.

Molto apprezzata dal pubblico la voce della messinese Barbara Arcadi che ha emozionato il pubblico con i brani “Ma datele una carezza” e “Nascia a Missina” composti da Francesco Certo, Presidente dell’associazione Terra di Gesù e con il brano “Me Frati”, il nuovo singolo composto dallo stesso, con la coreografia di Rossana Gargano.

Il brano è dedicato ai senzatetto in cui le struggenti parole dell’autore trasmettono la dignità degli “ultimi” che, sempre più spesso, vivono una situazione disagiata non per scelta, ma per vicissitudini di vita e che, grazie al lavoro ed all’impegno dei volontari di Terra di Gesù, sanno di avere sempre una spalla su cui appoggiarsi ed una mano da cui ricevere aiuto nei momenti di difficoltà.