Messina, ATM: dopo 30 anni sarà ripristinata la linea 10 Castanea-Masse-Spartà

I presidente Giuseppe Campagna con il Vicesindaco Salvatore Mondello hanno ascoltato i suggerimenti del consigliere Margherita Milazzo per il ripristino del collegamento monte-mare. La linea 10, dismessa 30 anni fa, che collegava i villaggi collinari del versante Nord con le frazioni marinare, è stata al centro di un incontro sollecitato da Margherita Milazzo, presidente della II Commissione consiliare comunale, tenutosi alla presenza del Vicesindaco, Salvatore Mondello, del presidente di ATM Messina, Giuseppe Campagna, e dell’ing. Leonardo Russo, consulente dell’azienda di trasporti locale.

Il consigliere ha sollecitato il ripristino di una linea soppressa moltissimi anni addietro e che svolgeva un servizio fondamentale per i residenti dei villaggi collinari, come Castanea e il comprensorio Le Masse. Una linea, come sollecitato da Margherita Milazzo, che permetterebbe ai residenti di poter raggiungere comodamente con i moderni mezzi della flotta ATM i borghi marinari del versante Nord, come Spartà. “Abbiamo accolto i suggerimenti della consigliera Milazzo per questo collegamento e adesso stiamo definendo gli ultimi dettagli per ripristinare un vecchio collegamento monte-mare. Ciò dimostra la grande considerazione che l’amministrazione comunale e la nostra azienda riserva alle periferie della città” – ha affermato Giuseppe Campagna, presidente ATM Messina.

“Collegare i villaggi collinari con le zone a valle rientra nell’ambito degli interventi strutturali e di rete che stiamo portando avanti con la nostra azienda dei trasporti locale. E soprattutto dimostra la grande attenzione che la nostra amministrazione riserva alle aree periferiche” – ha affermato il Vicesindaco, Salvatore Mondello.