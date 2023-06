Messina, approvato bilancio finanziario: “più risorse per verde pubblico, strade e servizi”

StrettoWeb

Con il voto finale di 13 favorevoli 1 contrario e 3 astenuti, il Consiglio comunale riunitosi in seduta straordinaria ieri, giovedì 8 giugno, ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025. Il sindaco Federico Basile commenta l’esito positivo della votazione: “l’approvazione dello strumento finanziario che delinea la strategia tecnico-politica che l’amministrazione intende perseguire nel prossimo triennio, permetterà di incrementare i servizi indispensabili per la nostra Città”.

“Ciò significa – sottolinea Basile – più risorse da destinare, per il verde pubblico quale fattore importante per la qualità della vita dei cittadini; per la manutenzione ordinaria delle strade e per tutti i servizi di pubblica utilità che nel solco della continuità amministrativa sono affidati alle Società participate del Comune e che dal 2019 hanno cambiato il volto della Città in termini di qualità dei servizi erogati. La principale soddisfazione – prosegue il Sindaco – è quella di avere mantenuto in sicurezza i conti senza aumentare la pressione sui cittadini e con la consapevolezza che quanto è in programma potrà ora essere realizzato. Ci sono risorse importanti da investire e da utilizzare per rilanciare l’economia di Messina“.

“Per queste ragioni, unitamente alla squadra dei miei Assessori, l’apprezzamento va a tutti i consiglieri comunali che hanno accolto l’invito ad approvare il Bilancio in tempi rapidi e un sentito ringraziamento ai tredici consiglieri che hanno garantito con il loro voto favorevole la continuità del percorso amministrativo avviato nel 2018”, conclude il sindaco Basile.