Messina: 52enne arrestato, aveva aggredito il titolare di un bar per non pagare una consumazione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Montalbano Elicona, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni della Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato un 52enne, del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, condannato alla pena di oltre 5 anni e 6 mesi di reclusione, poiché riconosciuto responsabile dei reati di lesioni personali, minaccia ed estorsione.

Il provvedimento scaturisce da fatti risalenti nell’aprile 2014 quando, per non pagare una consumazione, l’uomo aveva minacciato ed aggredito il titolare di un bar. Pertanto, in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso nei suoi riguardi, il 52enne è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri che, ultimate le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo per l’espiazione della pena emessa nei suoi confronti.