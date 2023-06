Melito Porto Salvo, gli studenti del Liceo Familiari ricevono gli attestati di certificazione di lingua spagnola

StrettoWeb

Protagonisti della consegna degli attestati di certificazione di lingua spagnola avvenuta oggi, presso il bar “Stil Dolce”, sono i ragazzi della III B, IV B e V B del Liceo Linguistico dell’IIS TEN. COL. “G. Familiari” di Melito di Porto Salvo. Gli alunni hanno ricevuto le certificazioni di livello A2, B1 e B2 Dele Cervantes dalle professoresse che li hanno preparati per l’esame: Anna Maria Grazia Gatto docente di spagnolo e Maria Tato Olalla docente madrelingua. Gli alunni e le professoresse si sono ritrovati assieme a pranzo per celebrare questo importante traguardo che, come si può immaginare, è stato molto soddisfacente per ambo le parti. In effetti il 65% dei ragazzi della scuola che studiano spagnolo possiedono una delle certificazioni internazionali più ambite al mondo e, oltre il 93% di chi si è seduto a sostenere il DELE lo ha superato.

Senza dubbio questi ragazzi saranno in grado di regalare altre gioie e altre soddisfazioni ai genitori, alle insegnanti e alla scuola che, da sempre sono in prima fila a supportarli e incoraggiarli a dare il meglio di loro stessi, proprio come è accaduto in quest’occasione.

Per far sì che ciò accada, i nostri ragazzi sono già pronti ad aumentare il loro livello di lingua, attraverso ulteriori preparazioni ed esami entusiasti a sostenere ma, sempre e solo, a detta dei ragazzi, con il loro team di supporto ad affiancarli. E se, come diceva Picasso: tutto ciò che può essere immaginato è reale, il prossimo anno, stringeranno un altro diploma tra le mani. !Suerte Chavales!