In Germania è in corso un’operazione anti-droga contro sospetti appartenenti alla ‘Ndrangheta. Perquisizioni e possibili arresti sono stati svolti in Nordreno-Vestfalia, a Hoexter e Duisburg, e in Assia, a Kassel. Perquisiti anche dei ristoranti italiani. Lo riporta Dpa, citando la procura di Paderborn e la polizia di Bielefeld.