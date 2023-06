Mare cristallino a Tropea: Arpacal conferma la qualità eccellente delle acque di balneazione

StrettoWeb

Tropea, perla del Tirreno, si conferma ancora una volta come meta turistica d’eccellenza per la stagione estiva 2023. Il lavoro di sinergia del Comune con gli enti preposti, hanno permesso lo sviluppo di un turismo di qualità e sempre aggiornato, al passo con i tempi ma che affonda le radici nella tradizione e nei marcatori identitari. L’acquisizione della Bandiera Blu è la ciliegina sulla torta per questo piccolo, ma internazionale, borgo calabrese, conquistata anche per la qualità delle acque di balneazione, oltre ai servizi recettivi deputati all’accoglienza. A confermare l’eccellenza del mare di Tropea ci hanno pensato i dati Arpacal: nei mesi che vanno da aprile a giugno 2023 infatti, confermano una qualità eccellente della acque delle tre spiagge della Città di Tropea, come riportati nei grafici che seguono.