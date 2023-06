Tutto pronto per la “Marcia della Pace” di Cinquefrondi

StrettoWeb

E’ tutto pronto a Cinquefrondi per la “Marcia della Pace”, che si terrà domani, organizzata dalla Rete delle Comunità Solidali in collaborazione col comune di Cinquefrondi e la Coop. Sankara. L‘Amministrazione Comunale ha comunicato i dettagli logistici e organizzativi della manifestazione. Il concentramento, sarà previsto alle ore 14:00 presso il Parco Peppino Impastato, dalle ore 15:30, il corteo sfilerà in tutta la cittadina. alle ore 18.00 Convegno a Piazza della Repubblica e alle ore 21.00 il concerto di Eugenio Bennato.

L’appello del sindaco Michele Conia: “domani a Cinquefrondi la grande Marcia nazionale della Pace 2023. Grazie a chi ci ha creduto dall’inizio, grazie a chi ci ha lavorato e ancora sta lavorando, grazie a chi arriverà da lontano ed anche a chi già è in viaggio. Ciò che accadrà domani sarà una richiesta collettiva di pace e diritti per tutti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ora tocca a voi esserci”.