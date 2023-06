StrettoWeb

Un manager italiano è stato arrestato a Mosca. Lo confermano fonti della Farnesina, sottolineando che il consolato generale si sta occupando del caso. L’uomo fermato è Giovanni Di Massa, manager della compagnia energetica Iss International.

Secondo l’agenzia Ansa l’uomo non sarebbe agli arresti ma si troverebbe in libertà vigilata in attesa del processo.