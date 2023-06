Maltempo, mozione di Ripepi: “urgente piano di manutenzione straordinario a Reggio Calabria, rischiamo un disastro”

StrettoWeb

“Basta fare un giro per la Città per capire la gravità di quello che è accaduto qualche giorno fa; per questo l’amministrazione deve intervenire subito ed in maniera straordinaria per prevenire future possibili tragedie”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi. “Oggi più che mai è doveroso richiamare l’attenzione sulla recente grave crisi climatica, che potrebbe colpire a breve anche la nostra regione; per tale motivo occorre subito realizzare un piano straordinario di manutenzione delle caditoie, di ripulitura completa dei tombini e di quanto sia necessario per non ritrovarsi il mare anche in casa nonché un piano straordinario di manutenzione del verde pubblico da poco messo a dura prova da un vento fortissimo”.

“Per questo ho presentato una mozione da discutere in Consiglio Comunale che impegni il Sindaco f.f. a farsi parte attiva per la realizzazione, con relativo impegno di spesa, di un piano urgente e straordinario di manutenzione delle strade e delle opere di sicurezza annesse, compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoritiche nonchè interventi di potatura e taglio di rami potenzialmente pericolosi”.

“L’auspicio è che la nostra amata Reggio non diventi un’altra Emilia Romagna alluvionata; non vogliamo portarci sulla coscienza altri morti nè essere l’ennesima “vittima di Stato”. Dobbiamo invece fare tutto il possibile per rendere subito sicura la Città, cercando di porre rimedio alla desolante incuria in cui giace per non rischiare di ritrovarci in una situazione più tragica di quella in cui versano i nostri connazionali emiliani”.

“I repentini cambiamenti atmosferici non possono essere affrontati in modo confuso e improvvisato, perché in questi mutamenti del clima non c’è nulla ormai di passeggero o provvisorio che non si possa affrontare con una adeguata programmazione della manutenzione a scopo preventivo per conservare il più possibile un territorio da tempo provato dalla mancanza di vera cura”.

“Il peggioramento climatico è ormai evidente in tutta l’area della penisola; difatti Reggio Calabria proprio nei giorni scorsi è stata messa in ginocchio dal vento che ha sferzato l’intera città, provocando una vittima, che di per sé è già una tragedia senza fine, figuriamoci se dovessero cadere quantitativi d’acqua pari alla pioggia di sei mesi come è accaduto in Romagna”.

“Una volta che ci siamo guardati attorno, non si possono lasciare le cose al caso o al fatto che Reggio sia costruita in alto, nella speranza che l’acqua in eccesso defluisca compostamente verso il mare, perché anche se fosse così, le ondate di acqua si porterebbero dietro pure i cumuli di immondizia di cui certamente non manchiamo.

“Se non puliamo adeguatamente il territorio con una manutenzione costante e quotidiana sia delle caditoie per il reflusso delle acque, sia attraverso la potatura di piante e alberi pericolosi e sia con un’accorta messa in sicurezza delle strade, rivedendo anche il manto stradale e gli spazi pubblici in cui sono presenti lavori di rifacimento edilizio, ci pioveranno addosso persino i detriti con la pioggia”.

“A questo stato dell’arte è indispensabile un immediato piano straordinario che riveda la manutenzione del verde pubblico e la pulitura delle caditoie al fine di verificare che sia possibile un passaggio regolare dell’acqua. Non c’è tempo da perdere, noi non siamo nelle condizioni di vivere un’emergenza straordinaria, è per questo che dobbiamo correre ai ripari, è per questo che chiamo in causa il Sindaco f.f. e l’intera amministrazione, che con responsabilità ed in estrema urgenza, si devono determinare. Il tempo è pochissimo”.

La mozione di Ripepi sui rischi idrogeologici di Reggio Calabria

Al Sindaco di Reggio Calabria

Al Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Il sottoscritto Consigliere Massimo Ripepi, ai sensi dell’art n. 43 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, presenta la Mozione denominata “Manutenzione urgente e straordinaria caditoie stradali e verde pubblico” per la trattazione in Consiglio.

Premesso che:

Le caditoie stradali servono per far defluire l’acqua nella rete fognaria. Per espletare il loro compito nel modo giusto hanno bisogno di essere pulite regolarmente, liberandole da foglie e detriti che possono intasarle fino a portare, in caso di forti precipitazioni, all’allagamento della zona in cui sono installate.

· Il malfunzionamento delle caditoie comporta un disagio per tutta la rete fognaria che può interessare anche i pozzetti di raccolta e le curve, per questo è necessario effettuare una pulizia periodica a fondo attraverso apposite pompe di aspirazione. Questa è un’azione che ha da intendersi preventiva: è come se si volessero preparare le caditoie e tutta la rete fognaria all’arrivo dell’evento piovoso, dando loro la capacità di svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile.

· La manutenzione del verde pubblico viene espletata attraverso la programmazione annuale degli interventi in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e prevede appropriati interventi atti a garantire il decoro e l’igiene delle aree pubbliche.

· La Manutenzione straordinaria comprende interventi di potatura e taglio di rami potenzialmente pericolosi, l’abbattimento di piante e la messa a dimora di nuove piante.

Considerato che

Nei giorni scorsi si sono verificati eventi di forte maltempo con pioggia incessante e forti raffiche di vento che hanno causato, tra l’altro, la morte di un uomo a causa della caduta di un grande albero nella zona sud della città.

Tali eventi meteorologici eccezionali, a causa della cattiva gestione del territorio e la mancanza di adeguate misure di prevenzione per il corretto deflusso delle acque, hanno determinato criticità serie in diverse zone, già a rischio, del Comune di Reggio Calabria.

Ritenuto che

occorre richiamare l’attenzione sulla grave crisi climatica che potrebbe colpire anche la nostra regione, così come accaduto in Emilia Romagna, attraverso un immediato piano straordinario di manutenzione delle caditoie per il reflusso delle acque, della potatura di piante e alberi pericolosi e della messa in sicurezza delle strade, anche rivedendo il manto stradale e gli spazi pubblici in cui ci sono lavori di rifacimento edilizio e di quanto sia necessario per scongiurare ulteriori prevedibili tragedie.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

IMPEGNA

il Sindaco f.f. a farsi parte attiva, per la realizzazione, con relativo impegno di spesa, di un piano urgente e straordinario di manutenzione delle strade e delle opere di sicurezza annesse, compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoritiche nonchè interventi di potatura e taglio di rami potenzialmente pericolosi.