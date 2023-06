Maltempo Calabria, piove dentro il Municipio di Vibo Valentia

StrettoWeb

Il maltempo continua ad interessare le zone della Calabria sul versante tirrenico, in particolare nella zona del vibonese: dopo il bollettino diramato dall’Anas circa la chiusura della ss18 “Tirrena Inferiore” a causa dell’allagamento del piano viabile, continuano gli smottamenti e i disagi all’interno della zona. Cede una parte di costone a Vena Inferiore, provocando l’ostruzione della piccola strada comunale che la collega alla frazione di Vena Media. Intervenuti sul luogo i mezzi meccanici che stanno lavorando per liberare la viabilità. Disagi anche all’interno degli edifici, tra cui quelli comunali: nel Municipio di Vibo Valentia, precisamente in aula consiliare, si sono verificate infiltrazioni d’acqua dal tetto le quali, come prevedibile, stanno gocciolando sui tavoli della sala.