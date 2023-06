Lutto a Reggio Calabria: è morta la mamma di Mimmo Praticò

StrettoWeb

Lutto a Reggio Calabria. Nella giornata di ieri, infatti, si è spenta la mamma di Mimmo Praticò, ex Presidente del Coni Regionale ed ex Presidente della Reggina. La donna, che è anche la nonna di Giuseppe Praticò, ex Responsabile della Comunicazione amaranto, si è spenta all’età di 97 anni, dopo una lunga malattia. I funerali si terranno domani mattina alle ore 11, alla Chiesa della Cattolica, accanto al Tapis Roulant.

Da parte di tutta la redazione di StrettoWeb giungano le più sentite condoglianze alla famiglia Praticò, da Mimmo a tutti i figli e nipoti.