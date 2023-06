Lutto nazionale per Berlusconi, bandiere a mezz’asta anche in tutti i Palazzi di Reggio Calabria | GALLERY

StrettoWeb

E’ un giorno triste anche a Reggio Calabria per la morte di Silvio Berlusconi: oggi l’Italia celebra il lutto nazionale indetto per onorare la memoria del Presidente del Consiglio più longevo a Palazzo Chigi, ma anche di uno dei più grandi imprenditori della storia del Paese. Anche a Reggio Calabria le bandiere sono a mezz’asta in tutti i principali palazzi della città: da Palazzo Campanella (sede del Consiglio Regionale) al centro storico, con il centro del potere intorno a piazza Italia dove sono a mezz’asta i vessilli degli storici Palazzo San Giorgio, Palazzo Foti e Palazzo Zani, rispettivamente sede di Comune, Città Metropolitana e Prefettura.

